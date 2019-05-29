Українське підприємство виготовило високоточну зброю для ЗС Ефіопії

ПАТ «Київський завод «Радар» виготовив для протиповітряних сил Ефіопії 74 інерціальних напівактивних голівки самонаведення.

Згідно з оприлюдненими даними, «Київський завод «Радар», що входить до складу ДК «Укроборонпром», у партнерстві з ДК «Укрспецекспорт» всередині 2015 року уклали контракт USE-20.2-25-ДО/КЕ-15 з Центральним директоратом закупівель Міністерства національної оборони Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія.

Згідно з умовами договору українські підприємства малі поставити до африканської країни 74 одиниці виробу РГС-04R та 3 одиниці спецапаратури АС2.21.1 на загальну суму близько 6 млн доларів США (122,3 млн гривень за курсом на той момент).

Відомо, що на початок цього року в Ефіопію було передано 3 одиниці апаратури АС2.21-1 (у 2016 році) на загальну суму 168,0 тис. доларів США та 39 виробів РГС-04R (у 2017 та 2018 році) на загальну суму 2 808,0 тис. доларів США. Ще 35 інерціальних напівактивних голівок самонаведення РГС-04R були виготовлені «Радаром» і зберігалися на складі підприємства, в очікуванні транспортування.

Нагадаємо, інерціальна напівактивна головка самонаведення РГС-04R призначений для модернізації ракет зенітно-ракетних комплексів С-125М до рівня ЗРК С-125МЕ1/ З-125МЕ2 «Блакитний Ніл» МНО Ефіопії шляхом установки на зенітні керовані ракети 5В27Д-М1.

Також варто відзначити, що у 2017 році ДККБ «Промінь» та приватна вітчизняна компанія «Радіонікс» провели в інтересах інозамовника успішні пуски ракет з модернізованого ЗРК С-125 «Печора». Дальня межа зони ураження ЗРК С-125М з новими ракетами становить 40 км, а максимальна висота зони ураження – 25 км

Дані про експорт українського озброєння до Ефіопії з сайту en.52wmb.com

Крім того відомо, що ДК «Укрспецекспорт» у 2016-2017 роках здійснила кілька постачань різних компонентів та обладнання для модернізації ЗРК С-125 Ефіопії на суму близько 7 млн доларів.