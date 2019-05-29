Спалили в печі та викинули в річку: на Житомирщині батьки вбили 5-річну доньку

Жахливий злочин, учинений батьками відносно своєї малолітньої дитини, був викритий поліцією у результаті перевірки інформації про ймовірне вбивство. Загибла дівчинка раніше була вилучена із своєї сім’ї і певний час проживала у прийомній родині. Однак минулого року рішенням суду була повернута біологічним батькам. Нині обоє затримані. Розпочато кримінальне провадження.

27 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Овруцького району батьки вбили свою 5-річну дитину.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в Житомирській області та Овруцького відділення ГУНП.

Працівники нацполіції у Житомирській області з’ясували, що дівчинка у ході сімейного конфлікту отримала травми від батька, що призвели до її смерті.

Згодом мертву дитину батьки спалили у печі та рештки викинули у річку. Наразі обоє батьків затримані.

– Робимо усе можливе, щоб перевірити отриману інформацію та встановити усі обставини, – повідомив заступник начальника ГУНП Житомирщини Олександр Радченко.

Нагадаємо, що дівчинка близько року тому зусиллями активістів була вилучена з прийомної родини, де про неї піклувались і займались вихованням та оздоровленням, але була повернута біологічним батькам, які через алкогольну залежність вже позбавлені батьківських обов’язків відносно двох інших дітей.