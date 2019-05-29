Названо вітамін, брак якого не дає схуднути: що треба їсти

Учені з Національної служби охорони здоров’я Великобританії заявили, що брак одного з вітамінів в організмі людини може уповільнювати, а то і зупиняти процес схуднення.

Так, мова йде про вітамін С, дефіцит якого провокує появу зайвої ваги, поганий настрій, хронічну втому. Крім того, через брак цього вітаміну в людини починає знижуватися імунітет.

Відзначається, що в більшості випадків дефіцит вітаміну С виникає при неправильному харчуванні, курінні і зловживання алкоголем.

Які продукти містять вітамін С? Найбільше вітаміну С міститься в продуктах рослинного походження – лимонах, апельсинах, ківі, шипшині, червоному перці, чорній смородині. Також є в продуктах тваринного походження – в печінці та нирках.

: wworld.com.ua

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