Українська актриса Ада Роговцева потрапила до лікарні

Українська актриса Ада Роговцев апотрапила в лікарню.

Причина не повідомляються. Фото з акторкою у Facebook опублікувала заслужений лікар України Ольга Голубовська.

«Наша дорога і легендарна Ада Миколаївна. Здорова і неушкоджена, не хвилюйтеся», – підписала фото Голубовська.

«Ух ти! Зовсім недавно була на виставі Ади Миколаївни. І тут така картинка. Ну судячи по посмішкам у вас, дівчатка, все добре», – написали у коментарях.

«Так, все вже добре», – відповіла Голубовська.

Офіційних коментарів актриса не давала.

: zik.ua

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