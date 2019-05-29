Олена Зеленська видалила всі старі фотографії із соцмереж (фото)

Новий статус дружини Президента України наклав на неї нові зобов’язання. З огляду на це перші леді прийняла несподіване рішення – видалила не лише старі пости, але й фото з чоловіком.

Після того, як Володимир Зеленський виграв президентські вибори й офіційно вступив на посаду, новоспечена перша леді України Олена Зеленська вирішила позбавитись минулого, «підчистивши» їх історію та видаливши старі спільні фото і пости зі сторінок у соцмережах «Вконтакте» і «Facebook».

Сам же Глава Держави не став ховати старих сімейних світлин. В офіційному акаунті «Вконтакте» у нього навіть зберігся цілий альбом під назвою «Я і моя сім’я. Ось кілька з цих «знищених» фотографій:

: vgolos.com.ua

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