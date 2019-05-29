«Сказав, що мене любить»: Соколова зробила сміливу інтимне про визнання Вакарчука

Українська ведуча і журналістка Яніна Соколова зізналася, що в підлітковому віці була фанаткою українського музиканта, лідера групи «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

На своїй сторінці у Facebook журналістка розповіла, що, коли їй було 14, вона чекала Вакарчука у запорізького спорткомплексу «Юність», щоб взяти автограф.

«День Ч настає. Я в лосинах і топі (а в 14 у мене був вже 3-й розмір грудей, тому шанси привернути увагу різних тіл, а рідко душ я мала високі) чергую на сходах.

Він входить, волосся назад (тоді були довгі навіщо-те), на шиї якась манія з дерева (я собі потім теж таку купила з глини навіщо-то) і поспішно піднімається по сходах в гримерку», – написала Соколова.

«Я за ним. З переляку кричу «В’ячеслав», потім прийшла в себе і настигаю жертву, вкладаючи йому в руки маркер і папір», – продовжила вона.

Журналістка зазначила, що протягом трьох років зберігала отриманий автограф у рамці за склом і показувала його всім своїм гостям.

«Позавчора він набрав мене і тремтячим голосом сказав, що вражений моєю сміливістю і все таке, що мене любить (тут був мікроінфаркт), обіймає і… що-що, дітки? Правильно: що «все буде добре для кожного з нас», – розповіла Соколова.