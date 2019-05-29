«Була вся синя»: розкрилася страшна правда про дівчинку, яку батьки спалили на Житомирщині

До того, як убити і спалити п’ятирічну Дашу на Житомирщині, рідні батьки сильно били її.

Як з’ясувалося, дитина страждала вродженою правостороннім паралічем Ерба і диплегией верхніх кінцівок (підвид ДЦП). Коли Наталя з чоловіком взяли її в сім’ю, Даша навіть не могла сидіти.

«Вона вся була синя, на ній не було живого місця. Її били батьки. Я дізналася про Дашу від начальника Служби у справах дітей в Житомирі. Чиновниця сказала мені, що є дівчинка, якій зараз шукають прийомну сім’ю. Це було в травні 2015 року. Виявилося, ще в жовтні 2014-го Дашу забрали у батьків. Ті були п’яні. А дівчинка була так побили, що навіть не могла сидіти», — повідомила Коберник.

За словами адміністратора мами, у свої півтора рочки Даша важила всього сім кілограмів. Це був виснажений хвора дитина.

«Ми відразу почали з нею працювати. Стали водити її по всім фахівцям, які пройшли 12 курсів реабілітації. І добились хорошого результату. Розробили Даші ручку, вона вже могла брати цією рукою предмети. У нашій родині дитина зростала в любові й турботі», — додала жінка.

Через півтора року з’явилися родичі Даші.

«Спочатку прийшла її рідна бабуся. Сказала, що хоче побачити онуку. Ми не перешкоджали. Бабуся розповіла, що її доньку (мати Даші) постійно бив співмешканець, знущався, ламав їй руки. Бив, і коли та була вагітна. До речі, тому Дашенька і народилася з паралічем. У її матері було ще двоє дітей, а їх у неї забрали. Також жінку позбавили батьківських прав. Спочатку до нас приїхала тільки бабуся. Наступного разу вона привезла і доньку — маму Даші, а потім і її співмешканця», — розповіла Коберник.

За словами жінки, Даша боялася родичів. При цьому активісти допомогли батькам через суд повернути дитину.

«У нас Дашу забрали 12 квітня 2018 року. А вже у серпні ці нелюди, виявляється, її вбили. Останні дев’ять місяців ніхто не знав, де вона і що з нею відбувається. Хоча соцслужби зобов’язані були це контролювати. У січні 2019 року несподівано з’ясувалося, що Дашу вже кілька місяців не бачив ні один соціальний працівник. Представники соцслужби з Овруцького району тричі приходили в цю сім’ю і жодного разу не бачили дитини. «Як це так? — питала я. — А якщо вони її вбили?!» «Наталія Анатоліївна, що ви таке говорите», — відповідали мені соцпрацівники. — Хто міг її вбити?» — розповіла прийомна мати.

За її словами, історія з дитиною була тільки приводом для активістів.

«Цим людям (або тим, хто за ними стоїть) потрібна наша земля. Місце, де ми зараз живемо, — для багатьох ласий шматочок. Тут гарна і дорога земля. Нам з чоловіком не раз натякали, що ми повинні звідси виселитися. А коли «активісти» після рішення суду прийшли забирати у нас дитину, то виламували у нашому будинку двері і вікна, кричали, щоб ми забиралися звідси. Звичайно, ми продовжували боротися за Даринку. У нас досі йдуть суди. Ось тільки самої Даші вже немає в живих», — сказала Наталія Коберник.

Нацполиция

Нацполиция

Нацполиция

Нацполиция

Нацполиция