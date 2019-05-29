В український прокат вийде пародія на «Гру престолів»

Епічність серіал закінчився. Фанати, як водиться, незадоволені й тим фактом, що шоу прийшов кінець, і тим, яким саме цей кінець вийшов.

Можливо, їх гірку пілюлю зможе трішки підсолодити пародія під назвою «Purge Kingdoms of», яка в українських кінотеатрах з’явиться під заголовком «Гра престолів». Якщо не підсолодити, то як мінімум розвеселити.

За сюжетом лорди Восьми королівств збираються на так званий Бенкет Очищення, покликаний покласти кінець війнам і міжусобиць. Вони і не підозрюють, що Банкет – це пастка від Жирного короля, який задумав влаштувати «червоне весілля» і всіх знищити одним махом. Щоправда, план підступного тирана йде зовсім не за планом.

Хуліганську комедію, яка висміює культове телешоу, зняв британець Ара Пайая, відомий по бойовику «Торгівля шкірою» за участю Міккі Рурка, Еріка Робертса, Майкл Медсен і Деріл Ханни.

Український реліз заплановано на 20 червня.