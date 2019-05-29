Дівчина схудла на 63 кілограми завдяки м’яті

Мешканка австралійського штату Квінсленд Джозефін Десгранд завжди любила різні солодощі. Детальніше – читайте у матеріалі.

Вона їла їх регулярно і у великих кількостях, що досить швидко призвело до цілком зрозумілих проблем з фігурою. Коли вага дівчини досягла 120 кілограмів, вона зрозуміла, що в її житті і раціоні потрібно щось міняти.

Джозефін згадує, що з дитинства була пухкою – вона сама і її сім’я завжди були не проти гарненько поїсти. У шоколадках дівчина собі теж ніколи не відмовляла. Але настав той день, коли Джозефін подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, що вона занадто розтовстіла і так більше тривати не може. Вона вирішила сісти на дієту, але нічого не виходило – любов до солодкого перемогти вона не могла.

Однак, Десгранд придумала, як приборкати шкідливу звичку. Для цього вона використовувала спеціальну прийом: кожен раз, коли їй хотілося з’їсти солодощі, вона замість цього жувала м’яту. Поступово це допомогло їй відмовитися від солодощів і скинути 63 кілограми. Також Джозефін зазначила, що її надихали фотографії підтягнутих людей – вона дивилася на них і прагнула виглядати не гірше.

Після того, як австралійка схудла, вона вирішила стати фітнес-блогером, щоб надихати на схуднення інших.

: zdorovia.com.ua

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