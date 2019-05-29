Сергій Притула розповів сокровенне про одну із своїх «сімей»

Очільник гумор-шоу “Вар’яти” відверто розповів про шлях проекту.

28 травня – особливий день для Сергія Притули і його колег-вар’ятів. Саме ця дата 9 років тому заклала початок тривалої історії першого україномовного гумор-шоу “Вар’яти”. З цієї нагоди очільник шоу Сергій Притула в мережі Фейсбук розповів про шлях, який пройшла його команда, а тепер вже сім’я за цей час.

“Почалася «ломка» )). В якийсь момент терпець увірвався. В березні 2010-го на велику нараду до Тернополя було скликано десь півтора-десятка чоловік, які торували свій шлях до успіху в складі 3 чи 4 локальних гумористичних проектів на теренах Західної України. Було запропоновано об’єднатись у одну велику структуру, яка буде стояти на трьох китах: 100% україномовний контент, відсутність політичного гумору і відсутність мату на сцені…

…ми, окрилені новими викликами та перспективою слави/грошей/розкішних жінок на горизонті, взялися до роботи. 28 травня 2010 року на сцені пабу «Хмільне щастя» у Тернополі на світ з’явилось гумористичне немовля із дуже довгою назвою «Перше україномовне гумор-шоу «Вар’яти»». Власне, саме шоу «Вар’яти» на той момент у Тернополі існувало, але відбувся, як кажуть зараз, ребрендінг ).

На сцені того вечора нас було в 2,5 рази більше, аніж є на сцені зараз. За роки існування нашого шоу з нього пішло набагато більше людей, аніж влилося…

…За те, що ви своєю роботою даруєте людям радість!

Я пишаюсь вами і маю за честь бути вашим очільником. Як би не склалось життя і які б доля не підкинула виклики, я завжди буду поряд! З Днем Народження, соколики! Вар’яти!!! Агу! Агу! Агу!!!”

День свого народження команда “Вар’ятів” відзначила 2-ма концертами в місті, яке для більшості колективу є рідним – у Тернополі.

: gazeta-misto.te.ua

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