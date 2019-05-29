У політв’язня Бекірова, інваліда, з шунтами в серці в СІЗО з’явилися напади задухи і кашель з кров’яними виділеннями

У політв’язня Едема Бекірова в сімферопольському СІЗО погіршилося здоров’я, у нього з’явилися напади задухи і кашель з кров’яними виділеннями.

Адвокат Едема Бекірова Іслям Веліляєв, який у вівторок, 28 травня, відвідав свого підзахисного в сімферопольському СІЗО, розповів, що стан здоров’я його підзахисного погіршився.

Відзначається, що кримськотатарського активіста Едема Бекірова російська влада звинуватила в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці.

За словами адвоката, стан здоров’я стало погіршуватися з п’ятниці, 24 травня. За його описом, у нього почалися напади задухи. Спочатку він починає задихається, ловить повітря ротом, далі відкашлюється і цей кашель з кров’яними виділеннями. Коли це сталося вперше, він і його співкамерник довго стукали в двері камери. При цьому, він розповів, що попри те, що вона і знаходиться в медчастині СІЗО, ніхто з медпрацівників довго не приходив, а з’явився лише тоді, коли напад пройшов.