Встали в чергу: На конкурс з розробки вуглеводневих ділянок за УРП подали заявки 22 претенденти

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) отримала 22 заявки на участь в оголошеному раніше конкурсі із розробки вуглеводневих родовищ на підставі УРП

Під час засідання комісії також було затверджено перелік експертів, яких буде залучено до оцінки поданих на конкурс заявок, до нього увійшли Леонід Уговський, Дмитро Єгер, Олександр Чалий, Олена Павленко.

Згідно з даними, озвученими під час засідання комісії, на якому після закінчення 90 днів, відведених на подання заявок, було розкрито пакети з документами, найбільший інтерес до ділянок проявило державне “Укргазвидобування” (УГВ), яке, окрім поданих спільно з Vermilion Ukraine Exploration (представництво канадської Vermilion) заявок на чотири ділянки (Софіївська, Іванівська, Зінківська, Балаклійська), виявило бажання розробляти також Русанівське, Берестянське, Бузівське, Варвинське та Угнівське родовища. Отже, УГВ подало пакети документів на всі дев’ять виставлених на конкурс родовищ, йдеться в “Інтерфакс-Україна“.