Індія може відновити закупівлі іранської нафти

Після того, як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді переміг на виборах в країні, уряд негайно почне переговори з Іраном про виплату рупій за іранську нафту в обхід санкцій США, повідомило індійське новинне видання ThePrint з посиланням на два урядові джерела.

Індія, другий за величиною споживач нафти в Ірані після Китаю, була однією з восьми країн, яким були надані шестимісячні відмови від продовження покупки нафти в Ірану після того, як США в листопаді знову ввели санкції проти іранської нафтової промисловості. Проте минулого місяця Сполучені Штати провели кампанію по максимальному тиску на Іран і поклали кінець всім відмов від санкцій для всіх іранських покупців нафти.

Це дозволило індійським нафтопереробникам отримати доступ до ринку альтернатив, і багато хто з них, особливо приватні компанії, зробили це, тому що вони побоюються можливих вторинних санкцій США, якщо вони продовжать купувати нафту в Ірану.

Посол Індії в Сполучених Штатах Харш Вардхан Шрингла заявив минулого тижня, що Індія офіційно припинила весь імпорт нафти з Ірану , а Індія заявила, що перегляне своє рішення припинити купувати іранську нафту після завершення виборів.

Після того, як Моді переміг на виборах, уряд тепер прагне обговорювати “недоларових” платежі та кроки, які дозволили б йому відновити закупівлі нафти в Ірану, згідно з джерелами ThePrint.

Індія прагне відновити імпорт з Ірану, хоча кількість може бути обмежена, високопоставлений урядовець заявив ThePrint, додавши, що іранський банк Pasargad, якому було дозволено відкрити філію в Індії, може бути використаний для платежів.

«Платежі можуть бути депоновані в іранському банку, і тоді іранська влада можуть вирішити, як використовувати гроші», – сказав чиновник ThePrint.

Переговори з Іраном проводилися до виборів, але були зупинені до закінчення виборів і отримання результатів. Обговорення відновляться, і це буде одним з головних пріоритетів уряду Індії, за словами чиновника.

Однак Індія та Іран повинні також знайти спосіб покрити страховку для нафтових танкерів, оскільки багато міжнародні судноплавні компанії уникають участі в страхуванні іранських танкерів через санкції США відносно Ірану, сказав один з чиновників.