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Сейм вибирає президента Латвії

29.05.2019

Депутати Сейму Латвії сьогодні проведуть президентські вибори. На пост глави держави претендують три кандидати. Про це повідомляє Delfi.

Партії правлячої коаліції домовилися висунути єдиного кандидата на пост президента — ним став суддя Суду Європейського Союзу Егілс Левітс. Після цього Селянський союз Латвії, що входить в опозиційний Союз “зелених” і селян, висунув на цю посаду омбудсмена Юриса Янсонса, ще кілька депутатів висунули свого колегу Дідзіса Шмітс.

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Вибори будуть відкритими — це значить, що стане відомо, за кого з претендентів на високий пост проголосував кожен з депутатів. Для обрання президента потрібно набрати 51 голос. Якщо необхідне число голосів не зберуть, голосування проведуть повторно.

Фаворитом президентських перегонів вважається Левітс, який може отримати 55 голосів депутатів.

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