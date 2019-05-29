Гриценко не проти бути в команді Зеленського, але ставить умову

Лідер партії Громадянська позиція заявив, що не буде працювати з президентом, якщо Юрій Луценко залишиться генпрокурором

Лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко, який цієї весни балотувався в президенти, сказав, що піде працювати з президентом Володимиром Зеленським, якщо той створить команду «на правильних засадах». Про це політик заявив в ефірі телеканалу ZIK.

Гриценко додав, що якщо Зеленський залишить на посаді генпрокурора Юрія Луценка, він «не погодиться і на найвищий пост — навіть прем’єрський або спікерський».