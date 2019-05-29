У Києві на Лісовому жінка випала з дев’ятого поверху з подушкою і ковдрою

У середу, 29 травня, в Києві за адресою проспект Лісовий, 33 жінка випала з вікна дев’ятиповерхового будинку. На жаль, прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть.

Дзвінок на лінію екстрених служб вступив у 05:56. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

Спочатку жінка з першого поверху почула звук, а коли визирнула на вулицю, то побачила страшну картину: на землі лежала мешканка дев’ятого поверху. Вона викликала «швидку», однак прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть. Поруч з тілом жінки лежала подушка і ковдра. Загиблої близько 55 років. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативні групи. Подробиці інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.