На виборах у Верховну Раду закордонних українців позбавлять права обирати депутатів у своєму окрузі – юрист

Вже в липні в країні відбудуться дострокові парламентські вибори. Без сюрпризів з боку національної виборчої системи тут не обійтися. Як не дивно, але перші, кому варто хвилюватися – це українці, які проживають за кордоном.

Парламентські вибори будуть проходити за чинним законом про вибори, тобто по системі з мажоритарних елементом. В такому разі – понад півмільйона осіб, які за даними ЦВК голосують на виборчих дільницях, позбавлять права обирати депутатів у своєму окрузі. Чому? Спробую пояснити.

Рівні права і свободи?

Під час першого туру виборів Президента України в Італії діяли чотири виборчі дільниці: дві в Мілані, і по одному – в Римі та Неаполі. На римські ділянки зареєструвалися трохи більше восьми тисяч виборців, а в цілому по Італії – приблизно 23000. А це – близько десяти відсотків від усіх зареєстрованих на Апеннінах громадян України.

Навіть на прикладі українців в Італії зрозуміло, що реалізація виборчого права за кордоном – це актуальне питання не сотні, не тисячі, а для десятків тисяч наших співгромадян.

Як екс-член Венеціанської комісії я повністю солідарний зі своїми колегами в тому, що незалежно від місця проживання людини він має такі ж виборчі права, як і інші його співвітчизники. Звичайно, кожна держава на свій розсуд визначає оптимальний для себе формат виборів за кордоном. Однак незмінна вимога — забезпечити надання всім рівних виборчих прав. Це міжнародні стандарти.

У той же час, серед вітчизняної експертного середовища та політикуму існує думка, що обмеження виборчих прав українців, які перебувають за кордоном, є допустимим по ряду міркувань.

Мовляв, нерезиденти можуть бути незацікавлені у вирішенні реальних проблем, оскільки не включені в суспільно-політичний контекст.

Ще один аргумент – складність агітації в зарубіжних ділянках. Також, наголошується, що виборці, які постійно не проживають в країні, не впливають на висунення кандидатів, а, отже, і на зміст їх передвиборних програм. Частина вітчизняного політикуму заявляє, що нерезиденти можуть і не відчути на собі ніяких наслідків свого волевиявлення, а з іншого боку – не несуть ніякої відповідальності за свій вибір, не залежать від нього.

На мою думку, жодна з цих підстав не є логічним.

Тому це питання швидше лежить в площині політичного компромісу наших законодавців.

Європейський досвід

Одним із наріжних каменів системи голосування за кордоном є особливості територіальної організації виборів за межами держави. Тут відомі кілька варіантів.

По-перше, можливе формування з закордонних виборчих дільниць окремого закордонного виборчого округу (округів). Тобто виборці, які проживають або перебувають за кордоном обирають своїх представників. Так діє система у Франції, Італії, Хорватії.

Другий варіант – віднесення закордонних виборців до виборчих округів за місцем їх проживання в державі походження. Прикладами такого підходу є системи Бельгії та Швейцарії. Це підвищує прозорість та об’єктивність, проте затягує процес встановлення результатів виборів, а тому характерно для історично усталених демократій.

У деяких державах обирають третю модель – включають закордонні виборчі дільниці у виборчі округи, утворені в столиці держави – як у Грузії чи Польщі. До речі, саме такий варіант діяв в Україні під час парламентських виборів за старою змішаною пропорційно-мажоритарною системою в 1998 і 2002 роках.

Український досвід

В кінці 2000-х у відповідності з Законом про вибори народних депутатів України закордонні виборчі дільниці зараховувалися до одномандатних (мажоритарних) округів, створених на території Києва. Тобто всі громадяни-нерезиденти закріплювалися по одному з декількох виборчих округів столиці.

Однак навесні 2012 року Конституційний Суд України прийняв рішення, яким визнав зазначену норму неконституційною. Таким чином, було повернуто дію попередньої редакції Закону, згідно з якою всі громадяни, які на момент виборів перебувають за кордоном, закріплюються за одним закордонним округом, який є складовою загальнодержавного округу.

У такому випадку Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі. Зокрема утворює дільничні виборчі комісії, отримує від них протоколи підрахунку голосів та реєструє спостерігачів.

За таких умов проведення агітації здається майже неможливим. Яка ж тоді змагальність серед кандидатів? Нульова.

З квітня 2012 року закордонні виборчі дільниці не вносилися до складу будь-яких одномандатних округів. Входили до складу багатомандатного загальнодержавного округу. Тому на парламентських виборах закордонні українці голосують тільки за партійні списки, не маючи права голосувати за висуванців-мажоритарників.

Дострокові вибори в парламент України вже точно відбудуться з цим досить суперечливим нормам, а тому за два місяці вже згадані півмільйона виборців голосувати, так би мовити, наполовину – тільки за партії. Звичайно, це порушує їх права.

А ось у новому Виборчому кодексі, який вже розглядають народні обранці, цілком реально припустити таку модель, яка б гарантувала рівні виборчі права всім українцям. Зокрема, закордонним.

І це найменше, що ми можемо і повинні зробити для наших співвітчизників у різних куточках світу.