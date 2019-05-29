Повінь – зміна системи

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На виборах у Верховну Раду закордонних українців позбавлять права обирати депутатів у своєму окрузі – юрист

29.05.2019

Вже в липні в країні відбудуться дострокові парламентські вибори. Без сюрпризів з боку національної виборчої системи тут не обійтися. Як не дивно, але перші, кому варто хвилюватися це українці, які проживають за кордоном.

Парламентські вибори будуть проходити за чинним законом про вибори, тобто по системі з мажоритарних елементом. В такому разі – понад півмільйона осіб, які за даними ЦВК голосують на виборчих дільницях, позбавлять права обирати депутатів у своєму окрузі. Чому? Спробую пояснити.

Рівні права і свободи?

Під час першого туру виборів Президента України в Італії діяли чотири виборчі дільниці: дві в Мілані, і по одному – в Римі та Неаполі. На римські ділянки зареєструвалися трохи більше восьми тисяч виборців, а в цілому по Італії – приблизно 23000. А це – близько десяти відсотків від усіх зареєстрованих на Апеннінах громадян України.

Навіть на прикладі українців в Італії зрозуміло, що реалізація виборчого права за кордоном – це актуальне питання не сотні, не тисячі, а для десятків тисяч наших співгромадян.

Як екс-член Венеціанської комісії я повністю солідарний зі своїми колегами в тому, що незалежно від місця проживання людини він має такі ж виборчі права, як і інші його співвітчизники. Звичайно, кожна держава на свій розсуд визначає оптимальний для себе формат виборів за кордоном. Однак незмінна вимога — забезпечити надання всім рівних виборчих прав. Це міжнародні стандарти.

У той же час, серед вітчизняної експертного середовища та політикуму існує думка, що обмеження виборчих прав українців, які перебувають за кордоном, є допустимим по ряду міркувань.

Мовляв, нерезиденти можуть бути незацікавлені у вирішенні реальних проблем, оскільки не включені в суспільно-політичний контекст.

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Ще один аргумент – складність агітації в зарубіжних ділянках. Також, наголошується, що виборці, які постійно не проживають в країні, не впливають на висунення кандидатів, а, отже, і на зміст їх передвиборних програм. Частина вітчизняного політикуму заявляє, що нерезиденти можуть і не відчути на собі ніяких наслідків свого волевиявлення, а з іншого боку – не несуть ніякої відповідальності за свій вибір, не залежать від нього.

На мою думку, жодна з цих підстав не є логічним.

Тому це питання швидше лежить в площині політичного компромісу наших законодавців.

Європейський досвід

Одним із наріжних каменів системи голосування за кордоном є особливості територіальної організації виборів за межами держави. Тут відомі кілька варіантів.

По-перше, можливе формування з закордонних виборчих дільниць окремого закордонного виборчого округу (округів). Тобто виборці, які проживають або перебувають за кордоном обирають своїх представників. Так діє система у Франції, Італії, Хорватії.

Другий варіант – віднесення закордонних виборців до виборчих округів за місцем їх проживання в державі походження. Прикладами такого підходу є системи Бельгії та Швейцарії. Це підвищує прозорість та об’єктивність, проте затягує процес встановлення результатів виборів, а тому характерно для історично усталених демократій.

У деяких державах обирають третю модель – включають закордонні виборчі дільниці у виборчі округи, утворені в столиці держави – як у Грузії чи Польщі. До речі, саме такий варіант діяв в Україні під час парламентських виборів за старою змішаною пропорційно-мажоритарною системою в 1998 і 2002 роках.

Український досвід

В кінці 2000-х у відповідності з Законом про вибори народних депутатів України закордонні виборчі дільниці зараховувалися до одномандатних (мажоритарних) округів, створених на території Києва. Тобто всі громадяни-нерезиденти закріплювалися по одному з декількох виборчих округів столиці.

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Однак навесні 2012 року Конституційний Суд України прийняв рішення, яким визнав зазначену норму неконституційною. Таким чином, було повернуто дію попередньої редакції Закону, згідно з якою всі громадяни, які на момент виборів перебувають за кордоном, закріплюються за одним закордонним округом, який є складовою загальнодержавного округу.

У такому випадку Центральна виборча комісія здійснює повноваження окружної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі. Зокрема утворює дільничні виборчі комісії, отримує від них протоколи підрахунку голосів та реєструє спостерігачів.

За таких умов проведення агітації здається майже неможливим. Яка ж тоді змагальність серед кандидатів? Нульова.

З квітня 2012 року закордонні виборчі дільниці не вносилися до складу будь-яких одномандатних округів. Входили до складу багатомандатного загальнодержавного округу. Тому на парламентських виборах закордонні українці голосують тільки за партійні списки, не маючи права голосувати за висуванців-мажоритарників.

Дострокові вибори в парламент України вже точно відбудуться з цим досить суперечливим нормам, а тому за два місяці вже згадані півмільйона виборців голосувати, так би мовити, наполовину – тільки за партії. Звичайно, це порушує їх права.

А ось у новому Виборчому кодексі, який вже розглядають народні обранці, цілком реально припустити таку модель, яка б гарантувала рівні виборчі права всім українцям. Зокрема, закордонним.

І це найменше, що ми можемо і повинні зробити для наших співвітчизників у різних куточках світу.

 

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