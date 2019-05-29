«Саакашвілі – людина-граната. Рвоне обов’язково», – письменник

Зовсім не симпатик Михайла Николозовича. Жодного разу. Вважаю, що в Україні його треба розглядати, як вакцину від популізму.

Але позбулися від нього «по бєспрєдєлу». Моє обурення викликав не сам факт «ганяння по дахах», а те, що це було зроблено без найменших оглядаючись на закон. Хоча б формальних.

Саакашвілі відповів таким же безмежним «проривом» через кордон.

Тобто, ноги про закони України витерли з двох сторін.

Те, що Михайлу Николозовичу повернули незаконно відібране громадянство, – це виправлення однієї з помилок. Тепер треба виправити другу. Причому, не тільки по відношенню до порушника кордону, але і до тих політиків, хто «прорив» організовував.

Щоб все по-чесному.

Взагалі, зневага до закону з боку влади породжує правовий нігілізм і анархію в масах.

Перед тим, як з натхненним обличчям напаскудити на Конституцію чи Закон, як це прийнято робити у нас, навіть якщо є величезне бажання і явна необхідність, варто задуматися. Руйнівні наслідки.

Думаю, що історія з Саакашвілі може мати продовження.

Він – людина-граната. Обов’язково рвоне.