«Саакашвілі – людина-граната. Рвоне обов’язково», – письменник

Зовсім не симпатик Михайла Николозовича. Жодного разу. Вважаю, що в Україні його треба розглядати, як вакцину від популізму.
Але позбулися від нього «по бєспрєдєлу». Моє обурення викликав не сам факт «ганяння по дахах», а те, що це було зроблено без найменших оглядаючись на закон. Хоча б формальних.
Саакашвілі відповів таким же безмежним «проривом» через кордон.
Тобто, ноги про закони України витерли з двох сторін.
Те, що Михайлу Николозовичу повернули незаконно відібране громадянство, – це виправлення однієї з помилок. Тепер треба виправити другу. Причому, не тільки по відношенню до порушника кордону, але і до тих політиків, хто «прорив» організовував.
Щоб все по-чесному.
Взагалі, зневага до закону з боку влади породжує правовий нігілізм і анархію в масах.
Перед тим, як з натхненним обличчям напаскудити на Конституцію чи Закон, як це прийнято робити у нас, навіть якщо є величезне бажання і явна необхідність, варто задуматися. Руйнівні наслідки.
Думаю, що історія з Саакашвілі може мати продовження.
Він – людина-граната. Обов’язково рвоне.