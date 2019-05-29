Луценка знову направили подання на Ярослава Дубневича

Ярославу Дубнеивч

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в черговий раз направила генеральному прокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у кримінальному провадженні про заволодіння понад 93 млн грн філії ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє інформаційне агентство «Українські національні новини» з посиланням на прес-службу САП.

«Подання на

Дубневича генпрокурор отримав ще минулого тижня, однак відповіді поки ще

немає», — зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв SKELET-info, в грудні 2015 –березні 2017 року була організована закупівля «Укрзалізницею» стрілочної продукції за завищеними цінами з залученням підконтрольних підприємств-посередників і таким чином заволоділи близько 93,28 млн грн філії компанії. Фірми-посередники були підконтрольним двом депутатам: братів Ярослава та Богдана Дубневичам.

Всього за схеми братів-нардепів Дубневичів: до відповідальності притягнуто

15 осіб.

До цього детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках

Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про

можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК

«Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших

нардепів.