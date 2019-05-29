У столиці за добу загинули двоє підлітків через падіння з висоти

За добу, 28 травня, у Києві щонайменше троє людей померли внаслідок падіння з висоти.

Так, за інформацією медиків, напередодні близько опівдні у Дніпровському районі Києва помер 15-річний підліток внаслідок падіння з 9-го поверху. Причини падіння невідомі, зазначають медики.

Пізніше, після 18:00, внаслідок падіння з багатоповерхового будинку загинув ще один підліток 16 років. Трагедія сталась у Святошинському районі.

Близько 20:00 з мосту на вулиці Набережно-Хрещатицька стрибнув 26-річний чоловік, повідомили лікарі. Він вижив, і, зі слів свідків, пізніше сам виплив з Дніпра на берег. Чоловіка було доставлено до міської клінічної лікарні із черепно-мозковою травмою, переломом щелепи, забоєм хребта та з підозрою на алкогольну інтоксикацію.

У медзакладах також повідомили, що напередодні внаслідок падіння з висоти в столиці померла 51-річна жінка, а 19-річний юнак також через падіння був з травмами доставлений до лікарні.