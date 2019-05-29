9 продуктів змусять вас швидко заснути і міцно спати всю ніч

Є дуже простий спосіб швидко заснути і спати міцно всю ніч і він більш ефективний, ніж приймати снодійне або випити келих вина …

Просто потрібно з’їси 2-3 продукту з нашого списку і ви будете спати всю ніч.

Наприклад, в дослідженні, проведеному в Університеті Кембриджа, було встановлено, що вживання продуктів, багатих білком, запускає роботу клітин мозку, примушуючи вас не спати.

Ми пропонуємо вам список дивовижних продуктів, які прискорюють засипання

Банани.

Доктор Вінтер каже, що невелика кількість цукру нейтралізує дію клітин орексина. Спробуйте їсти ввечері банан, він дасть вам достатньо цукру, щоб заспокоїти клітини орексина. А також магній і калій, які допоможуть розслабити м’язи і допоможуть запобігти судоми ніг.

Чай з петрушки

Австралійське дослідження показало, що коли люди пили чашку чаю з листя петрушки, то вони спали більш глибоко. Дослідники вважають, що хімічні речовини, звані алкалоїди харман, впливають на нервову систему, викликаючи сон.

Риба.

Більшість риб, особливо лосось, палтус і тунець, містять вітамін B6, який необхідний для вироблення мелатоніну ..

Рис жасмин

Коли випробовувані їли овочеві страви з рисом жасмин на вечерю, то засипали набагато швидше і міцніше спали.

В результаті вживання, ця страва збільшує частку триптофану, який викликає сон.

Нут.

Згідно зі статтею, опублікованою в Анналах Академії наук Нью-Йорка, в нуті є вітамін В6, необхідний для вироблення мелатоніну (гормону, що викликає сон).

Зелені листові овочі

Особливо такі як капуста калі і броколі, мають велику дозу кальцію. І дослідження показують, що дефіцит кальцію може утруднити засипання.

Вишня:

У недавньому дослідженні в Європейському журналі харчування було встановлено, що вживання 150 мл вишневого соку два рази на день, один раз вранці і один раз ввечері протягом тижня, допомагало людям міцніше спати.

Чому? Це пов’язано з L-триптофаном, який може бути перетворений в серотонін. В результаті відбувається збільшення кількості мелатоніну, що циркулює в вашому організмі. Це також збільшить шанси на хороший нічний сон.

: wworld.com.ua

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