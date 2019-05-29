Поверненням Саакашвілі в Україну Зеленський, безсумнівно, зміцнить своє реноме серед власного електорату, – думка

Повернення громадянства Михайлу Саакашвілі став цілком очікуваною, але все-таки несподіванкою. В політику України повертається порушник спокою

Ні, Михайло Саакашвілі не осередок реформаторських надій — це вже перевірено практикою. Те, що йому вдалося в Грузії, йому зовсім не вдалося в Україні.І справа зовсім не в тому, що в Грузії він був президентом, а тут — «всього-навсього» губернатором. Він знав, куди і на які повноваження він погоджувався, а значить, як-то соразмерял свої можливості з отриманими ресурсами. Проблема була не в цьому. Проблема — у значній мірі — була в тому, що йому не вдалося тверезо оцінити те, що йому дійсно було доступно в реальних умовах нашого політикуму. І це була саме його помилка (яку він, віддамо йому належне, не соромився публічно визнавати). Проблема була не у «підступності» Порошенко, який публічно пообіцяв йому підтримку, а потім разобещал її назад, а в тому, що Саакашвілі дуже багато на цю ілюзорну підтримку поставив — і ставка пішла разом з відкликаними гарантіями Банковій. І цей важкий програш з резюме вже не викреслити. Довірливість в політиці — не виправдання програшу, а його пряма передумова.

З іншого боку, Саакашвілі в цьому сенсі виявився в одному човні з тими, хто голосував за Порошенка в 2014 році і, судячи з результатів недавніх виборів, до 2019 року залишився вкрай незадоволений своїм тодішнім рішенням. Багато виборців до кінця каденції п’ятого президента відчули те ж саме, що відчув Саакашвілі, коли Банкова стала відкрито віддавати перевагу не йому, а Труханова та Насирову.

Тому повернення громадянства Саакашвілі цілком відповідає настроям електорату — і Володимир Зеленський, безсумнівно, цим рішенням своє реноме у цій частині виборців зміцнить.

Але чи буде Саакашвілі грати «на стороні» Зеленського? Попередній досвід показує, що така постановка питання в корені невірна — Саакашвілі грає тільки і виключно на стороні. Він сам по собі політична одиниця, з якою можна не рахуватися, але яку досить важко ігнорувати. Він буде одночасно і за, і проти — в залежності від ситуації, яка постійно змінюється. Він знову буде носитися по політичній шахівниці, як некерований зайвий ферзь кольору полуничного морозива, непередбачувано зносячи по дорозі і білі, і чорні фігури.

Це буде виглядати видовищно і жахливо. Про це знімуть кіно.

Можна буде направити цю дику політичну енергію на конструктив? Специфіка Михайла Саакашвілі — розчищення завалів (а заодно і того, що він сам вважає завалами), пошук і створення все нових і нових можливостей, ступенів свободи, напрямів, реалізувати і закріпити які в реаліях України у нього самого здібностей поки не виявилося. А у кого виявилося? Практика показує, що поки ні в кого. Можливо, тому що більша частина цих можливостей суспільством просто не усвідомлені і не затребувані (і, можливо, не будуть затребувані в майбутньому). А можливо, тому, що у суспільства поки немає адекватних інструментів для того, щоб ці можливості, навіть якщо вони усвідомлені, реалізувати.

Енергію Саакашвілі можна використовувати, тільки якщо до цього водоспаду політичного креативу буде прибудований раціонально спроектований механізм для її утилізації. Отакий департамент з переробки яскравою популістської риторики в прозові цеглу та сосиски. Гаразд, не всієї енергії, хоча б частини. Щоб не перешкоджало.

Біда в тому, що уявити собі такий практично реалізований механізм в нинішніх умовах я, якщо чесно, не можу. Уяви не вистачає

Але якщо цю енергію не вдасться направити на конструктив, то на що ж вона тоді піде?

З урахуванням фактично почалися парламентських виборів, які теж не обіцяють нам якихось проривів у бік конструктиву, варіанти відповіді на це питання виглядають не надто оптимістично. Звичайно, ми ніколи не знаємо точно свого майбутнього. Але з поверненням Саакашвілі ця невизначеність стає всеосяжною.

Втім, обрання Зеленського саме по собі було leap of faith, «стрибком віри». Кроком у невідомість, у якої на появу опори під ногами можна сподіватися, але не можна розраховувати.

Повернення Саакашвілі в активну українську політику це відчуття тільки підкреслює.