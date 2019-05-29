The New York Times: Економісти пророкують перемогу Трампа на майбутніх виборах у США

Економісти вважають, що нинішній президент США Дональд Трамп має великі шанси на переобрання на виборах 2020 року, повідомила в понеділок газета The New York Times.

За даними видання, експерти засновують такий висновок на економічній моделі, яка раніше використовувалася для прогнозування результатів на виборах президента США Барака Обами.

У моделі, творцем якої став економіст Рей Фейр, беруться за основу такі показники, як темпи зростання внутрішнього валового продукту й інфляції. The New York Times зазначає, що ця модель показала себе як надійний метод: у 2008 році прогнозувалося, що Обама отримає на виборах 53,1% голосів, і в результаті за нього проголосували 53,7% виборців.

Екс-радник міністра фінансів в адміністрації колишнього президента США Барака Обами Стівен Раттнер також вважає високими шанси Трампа на переобрання. Аналогічної думки дотримуються головний економіст Moody’s Analytics Марк Занді і директор з інвестицій TrendMacrolytics Дональд Лускин.

Незважаючи на те, що економісти на підставі моделі Фэйра прогнозують перемогу Трампа, опитування громадської думки вказують на абсолютно протилежну тенденцію. Згідно з опитуваннями, американці віддають перевагу демократам і в особливості колишньому віце-президенту Джо Байдену, а не Трампу.

«Проблема 2020 року цілком може полягати в тому, чи зможе Трамп подолати негативне ставлення до себе з боку великого числа виборців», — підкреслює Занді.

Вибори президента США пройдуть в 2020 році. Про намір взяти участь у виборах заявили вже понад 20 представників Демократичної партії, серед них — сенатори Берні Сандерс, Елізабет Уоррен, колишній віце-президент Джо Байден, губернатор Монтани Стів Буллок.

У виборах також візьме участь нинішній президент США Дональд Трамп. Згідно Конституції, він має право переобратися на другий термін. Своїми основними суперниками на виборах 2020 року він вже назвав Сандерса і Байдена.