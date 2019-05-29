Аліна Витухновская: про Собчак, Зеленском та російською ПЕН-клубі

Я вважаю, що ці відомості повинні бути публічно оголошені, а подібні кримінальні афери — припинені.

Аліна Олександрівна Витухновская — поет, прозаїк, громадський діяч, Лауреат літературної стипендії Альфреда Топфера (Німеччина) (1996). Лауреат премії «НГ» — «Нонконформізм» в номінації «Нонконформізм-доля» (2010). Екс-кандидат на посаду Президента Росії на виборах-2018.

Про те що відбувається, про ставлення письменника до процесів у сучасному суспільстві, розповідає Аліна Витухновская для наших читачів.

Аліна, як ви можете прокоментувати інтерв’ю Собчак зі скандальним режисером Ларсом фон Трієром?

— Остаточно запорів модерністський движок, кремль як і раніше вибудовує свої експансійні плани не тільки в економічній і політичній сферах, але і в культурній. Призначивши на роль вербувальниці, посередника і промоутера відому Ксенію Собчак. І ось вже ушлая представниця краснокаменного звіринця щукою метнулася до гидке каченя світового кінематографа.

Агент культурного впливу совдепії — Собчак — бере інтерв’ю у скандального режисера Ларса фон Трієра. Скажемо відразу, вибір кремлівських кураторів впав на не занадто вдалу персону, насамперед тому, що фон Трієр, хоч і геніальний режисер, який вже встиг стати заручником жанру. Історія його публічної ганьби в Каннах серйозно обмежила ступінь його впливу на публіку. З іншого боку, цей вибір виявився досить передбачуваний, бо успішний і затребуваний західний діяч культури навряд чи стане взагалі співпрацювати з чекистскими емісарами.

Крім чисто культурних моментів в інтерв’ю недвозначно прозвучала інформація про участь російського підприємця Леоніда Огарьова, президента ГК “Цезар Сателіт”, співпродюсер фільму “Будинок, який побудував Джек” та проекту “Розсікаючи хвилі: Алмаз”, в якому під ім’ям фон Трієра створюються штучні алмази, натхненні його картинами. Простіше кажучи, ми маємо справу з інвестиціями кремлівських капіталів в закордонні культурні проекти, які ще не піддалися санкціям.

Я вважаю, що ці відомості повинні бути публічно оголошені, а подібні кримінальні афери — припинені. При цьому, я абсолютно спокійна за фінансовий стан генія, і ще більше — за його душевний. Оскільки Собчак пропонувала йому екстремальну Росію — як місце спокійної старості та художнього самоствердження, позиціонуючи її, в тому числі, і як країну вільну від політкоректності (!). Але фактично Собчак хотіла скористатися станом болючою слабкості людини, що знаходиться, за його власними словами, під впливом 14-ти (!) різних медпрепаратів, що робило його дуже уразливим для навіювання або скажемо прямо — вербування. Не кажучи вже про те, що переїзд в патологічно кримінальну, корумповану путінську Росію під прямим прикриттям злочинного режиму, остаточно поставив хрест на репутації публічної фон Трієра, і так добряче зіпсованої Канським скандалом, і можливо, просто-напросто б викреслив данця з історії світового кінематографа.

Також хочу відзначити і такий кумедний епізод бесіди заїжджої культурної старьевщицы Собчак з опальним киномастером, коли вона, нічтоже сумняшеся, з притаманним їй дешевим пафосом дістає з широких радянських штанин банку контрабандної чорної ікри і передає її в тремтячі руки Ларса, який, при цьому абсолютно практично і по-європейськи незворушно прибирає подарунок в холодильник. І щось підказує мені, що старий лис, навіть прийнявши частування, залишить з носом цю хитру, але в цілому нерозумну гостю.

Аліна, Ви завжди дуже точно оцінювали політичні процеси в Кремлі. Що зараз, на Ваш погляд, варте уваги і який вектор розвитку подій в коридорах влади?

— Під тиском санкцій світової спільноти Кремль змушений шукати шляхи виходу з ним же влаштованого кризи. Загнаний звір-держава вибирає з двох територій як з двох лап, які потрапили в капкан — яку відгризти? Скоріш за все, цієї лапою стане Донбас. Тому що Крим-це не тільки база ВМФ, але і символ “досягнень” існуючої російської влади, якийсь тотальний фетиш, в який вона вчепилася мертвою хваткою.

Не так давно прийшла запізніла новину про те, що Владислав Сурков, як куратор силових відомств і окупаційних адміністрацій на Донбасі, був звільнений і замінений більш договороздатним, нещодавно відкликаним з Мінська Михайлом Бабичем.

Це означає, що найближчим часом велика ймовірність початку переговорного процесу щодо повернення Україні захоплених східних областей. Але не варто заздалегідь спокушатися, бо також можливо і те, що путінська Росія лише хоче вигадати час на період завершення будівництва “Північного потоку 2”, тобто як мінімум до кінця цього року, а далі знову продовжить поширювати свій згубний економічний і політичний вплив на Європу за допомогою газового шантажу України.

Аліна, не можу не запитати про Ваше ставлення до Президента України — Володимиру Зеленському. Коли партія Зеленського оголошує лібертаріанство основою своєї ідеології, важливо правильно зрозуміти цей меседж.

— Як я не раз писала, в 21-му столітті ідеології перестали бути форматні та під ідеологією сьогодні розуміється не більш ніж умовний суспільний консенсус по ряду основних питань.

Кажучи “Ми — лібертаріанці”, Зеленський має на увазі — “Ми — гламурні, адекватні, модні, ми — прогресисти, ми — милота!”

Аліна, а що нового в російській ПЕН-клубі?

Я вже давно, точніше в жовтні 2018 року вийшла з російського ПЕН-центру. Так, я довгий час була членом російського ПЕН-Центру, якому я була вдячна за захист і підтримку під час свого процесу. Тепер же я хочу внести деяку ясність для сторонніх спостерігачів в те, що відбувається з писательско-правозахисною діяльністю в Росії.

ПЕН-Центр до початку реваншистського путінського правління був демократичної, ліберальної і волелюбної організацією, духом якої був покійний Олександр Ткаченко — поет і директор Піна. Зміни, що відбувалися з письменницькою спільнотою сталися не миттєво. Спочатку туди був прийнятий провладний графоман Сергій Шаргунов, потім риторика Піна стала більш обережною, а після вона і зовсім задрейфовала в бік охранительского дискурсу.

Апофеозом цієї трансформації стала заява “Активу Російського ПЕН-Центру”, що стало реакцією на доповідь, опубліковану ПЕН-му Москви (новою організацією, що з’явилася як ліберальна альтернатива старим ПЕН-Центру, до того ж прийнятої в Міжнародний ПЕН-Клуб) “…про агресивний тиск на свободу слова в Росії”. Це заява витримана в дусі публічного доносу і просякнуте пропагандистським отрутою “російського” світу.

У зв’язку з вищевикладеним, я покинула ПЕН-Центр, цю похмуру обитель лоялизма і пристосуванства. Шкодую, що частина російських письменників забула про гідність своєї професії, віддавши перевагу йому сумнівний статус придворних лакеїв слова.

Аліна, від імені наших читач, дякую вам за приділений час, Вашу громадянську позицію і чесність, від якої багато хто вже відмовилися догоду шматка з панського столу. Здоров’я Вам та благополуччя!

Валерій Розанов