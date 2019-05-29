Кому и зачем нужен Саакашвили в Украине?

Президент Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Саакашвили был гражданином Украины с 2015 по 2017 год, но в результате неурядиц с Петром Порошенко был лишен гражданства. Что будет делать экс-президент Грузии в Украине и кто заинтересован в его возвращении?

Предыстория

Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году. Пятый президент Петр Порошенко заявлял, что “был очарован перспективами, которые может дать Саакашвили Украине”. К слову, по закону гражданство может получить только человек, который пять лет беспрерывно проживал в Украине. Саакашвили, как известно, до получения гражданства не жил в Украине.

Сначала Саакашвили был советником Порошенко при Администрации президента. Приглашая Саакашвили, Порошенко рассчитывал удержать свои, тогда высокие, рейтинги, ведь Саакашвили, в бытность президентом Грузии, прославился как реформатор и поднял экономику страны.

Петр Порошенко и Михеил Саакашвили

В мае 2015 года Саакашвили был назначен на пост главы Одесской ОГА. С того момента отношения с Порошенко начали портиться. В итоге, экс-президент Грузии стал первым критиком политики Петра Порошенко. Он обвинял президента в коррупции и схемах, за что и поплатился.

В июле 2017 года гарант лишил Саакашвили гражданства. Формальным поводом стало то, что Саакашвили не проинформировал соответствующие органы при получении гражданства об заведенном уголовном деле в Грузии.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. До сегодняшнего дня он проживал в ЕС.

Видео: задержание Саакашвили в одном из ресторанов Киева

Второе пришествие Саакашвили

Еще во время президентской кампании Саакашвили надеялся, что власть в Украине изменится. Его адвокат Руслан Чернолуцкий тогда говорил: “Мы сейчас возобновили активную работу по нашим судебным делам. После смены власти мы надеемся, что президент Зеленский посодействует восстановлению законности и Саакашвили все-таки вернется в Украину”, – сказал Чернолуцкий.

Накануне второго тура выборов Саакашвили говорил, что если Петр Порошенко не пройдет во второй тур, он вернется в Украину первого апреля. Порошенко во второй тур прошел, поэтому возвращение Саакашвили затянулось.

22 мая Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Экс-президент Грузии отметил, что если Зеленский сомневается в целесообразности возвращения ему гражданства, он может по крайней мере дать распоряжение главе Госпогранслужбы, чтобы Саакашвили пустили в Украину – свои интересы он уже сам будет отстаивать в суде.

“Я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины”, – заявил экс-президент Грузии.

28 мая президент своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.

Прибыть в Украину Саакашвили может уже сегодня, 29 мая. Об этом 28 мая в Facebook. написала его помощница.

“Завтра в 17:15 Михеил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский положительно отзывается об экспрезиденте Грузии.

Зачем и кому нужен Саакашвили?

Однозначного ответа нет, но тут стоит рассматривать несколько вариантов:

Чтобы пойти со своей партией в Раду

У Саакашвили есть партия “Рух нових сил”. Сейчас она не ведет активной деятельности, но с приездом своего лидера может активизироваться и пойти на парламентские выборы. Сам Саакашвили не может быть в списках и попасть в Верховную Раду, поскольку не проживал в Украине последних пять лет, а это одно из требований в законе о госслужбе.

“Но это не помешает ему повести фракцию в парламент. Его узнаваемость приближается к 100%”, – отмечает политолог Виктор Небоженко.

Другой вопрос – перспективы партии преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Выборы назначены на 21 июля, соответственно у партии осталось 50 дней, чтобы вызвать у электората желание поставить галочку за партию “Рух нових сил”.

На такой возможности также акцентирует внимание политолог Вадим Карасев:

“Саакашвили может стать драйвером для своей партии, которая имеет неплохие шансы для прохождения в парламент, несмотря на то, что выборы уже близко. Это также интересно партии Слуга народа. Для них лучше формировать коалицию с Саакашвили, нежели с Тимошенко”, – отмечает политический эксперт.

Чтобы помогать реформировать Украину

Это не самый свежий и перспективный вариант. Саакашвили уже пытался помогать реформировать Украину, и, в частности, Одесскую область. На посту главы одесской ОГА он запомнился разве-что ссорами с Коломойским, Аваковым, Яценюком и Порошенко. А вишенкой на торте стало назначение руководителем Одесской таможни 26-летней Юлии Марушевской – активистки Евромайдана и филолога по образованию.

Как утверждает Виктор Небоженко, Саакашвили может занять одну из должностей в сфере реформ в государстве.

“Его большой опыт реформ в Грузии может помочь президенту Зеленскому реализовать их на территории Украины. Вполне возможно, что Саакашвили будет работать в Администрации президента”, – отмечает Небоженко.

В то же время политолог считает маловероятным, что Саакашвили возглавит одну из областей, поскольку ранее он не запомнился эффективной деятельностью в Одессе.

Саакашвили будет топить Бе-бе-бе (БПП)

Одна из возможных миссий Саакашвили в Украине – закапывание рейтингов Порошенко и старой системы в целом. Он уже известен как ярый противник Порошенко, а рейтинги БПП (Европейская солидарность) могут стать его мишенью. Сейчас партия Порошенко имеет около 9% поддержки (3-е место среди всех партий). Не исключено, что у экс-президента Грузии имеется компромат на бывшего гаранта Конституции.

На этом также акцентирует внимание нардеп от партии Народный фронт Антон Геращенко:

“Вернувшись в Украину Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко и сделает все, чтобы снизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующему Президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него”, – пишет Геращенко у себя на странице в Facebook.

Возвращение гражданства – жест Зеленского Западу

У Саакашвили хорошая репутация на Западе. В ЕС знают о его конфликте с предыдущим руководством страны. Возвращение экс-президенту Грузии украинского гражданства можно назвать своеобразным жестом справедливости, который Зеленский желает показать западным партнерам.

Чем именно из этого будет заниматься Саакашвили в Украине – покажет ближайшее время.

Максим Зайченко, журналист Zrada Today

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