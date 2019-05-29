Запланований етап медичної реформи Супрун під загрозою

Запланований з 1 липня черговий етап медичної реформи під загрозою. Анонсований раніше проект “Безкоштовна діагностика” на межі зриву через відсутність необхідного обладнання в медзакладах. Лікарні просто технічно не готові до нововведень і якісному обслуговуванню.

У чому проблема і коли українці зможуть отримати безкоштовну медичну діагностику в районній поліклініці.

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В Україні з 1 липня анонсували програму “Безкоштовна діагностика”. Головна мета — зробити так, щоб українці не платили за аналізи та обстеження. Всього таких процедур винне буті 54;

За все заплатять з держбюджету, на це виділено 2 мільярді гривень;

Окрім звичайної оплати, мається на увазі Посилення електронного обігу в лікарнях, продовження системи e-health. Це тож прописано в медреформу;

Правда, через Відсутність належно електронного забезпечення, повільного оформлення договорів з сімейним лікарями програма затягується.

Що таке “Безкоштовна діагностика”

Це проект Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я (НСЗУ). Його суть — з 1 липня 2019 року українці повинні отримати безкоштовний доступ до ряду процедур. Всього їх 54, серед них обстеження внутрішніх органів, деякі види онкології.

12 нових аналізів — додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба сімейного лікаря.

Мамографія та 5 видів рентгена: грудна клітка, суглоби, хребет, кістки і навколоносових пазух.

Ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи.

6 видів УЗД: шлунково-кишковий тракт, нирки, сечовий міхур, артерії ніг, щитовидна і молочні залози.

4 види біопсії під контролем УЗД: щитовидної залози, лімфатичних вузлів, молочних і передміхурової залоз.

Видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, в носі, гортані, вухах.

У державному бюджеті на цю кампанію вже закладено 2 мільярди гривень. Діагностика стане безкоштовною для тих, хто підписав декларацію з сімейним лікарем. За задумом чиновників МОЗ, це суттєво полегшить життя як пацієнтам, так і медикам. Адже в рамках програми їх робочі місця повинні комп’ютеризувати, а обладнання поліпшити.

Вже з 1 липня НСЗУ повинна почати оплату діагностичних послуг на рівні амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги, тобто комунальним і приватним медичним установам вторинного рівня, а також лікарям первинної ланки — СПД, які укладуть договір з НСЗУ.

“Безкоштовну діагностику” зможуть надавати як комунальні, так і приватні заклади охорони здоров’я вторинного рівня, які укладуть договір з НСЗУ. Пацієнт сам виберете, в який медичний заклад звертатися.

Станом на середину травня 1320 медичних установ вже уклали договори з Національною службою здоров’я, з яких -243 приватні. Протягом 2018-2019 років НСЗУ виплатила закладам первинної ланки 8,9 мільярда гривень в рамках інших програм.

Чому виникли проблеми

З практичною реалізацією програми виникли проблеми. Річ у тому, що рівень комп’ютеризації вітчизняних лікарень залишає бажати кращого.

За словами глави правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення Владислава Онищенка, більшість лабораторій на місцях працюють на старому обладнанні і не проходять належну сертифікацію.

“Виходить, що пацієнт здає аналізи в районній лікарні і отримує один результат. Йде в сусідню, але приватну, і отримує зовсім інший “, – розповів лікар.

Доповнила картину і спікер Національної служби здоров’я України Інга Ткаченко. Річ у тім, що медустанови теж повинні підготуватися до реформи. Зокрема — перейти на автономне управління, тобто на іншу форму господарської діяльності. А також комп’ютеризувати і встановити необхідне обладнання.

“Повинно бути необхідне обладнання. Не проблема дати пацієнту напрямок, щоб він пішов до лікаря. Найголовніше — щоб пацієнт міг отримати послуги відповідного рівня. За які, звичайно, заплатить Національна служба здоров’я України”, – пояснила Ткаченко .

Буквально на початку травня Кабмін анонсував масштабну поставку медтехніки в лікарні — чи допоможе це прискорити процес реформування мед сфери, покаже час.

Також Ткаченко зазначила, поки не всі українці обрали свого сімейного лікаря і уклали з ним декларацію. “У нас сьогодні 27,5 млн декларацій. Це досить велика цифра, але ще не все населення України скористалося цією первинною послугою”, – підкреслила вона.

Ще одна проблема — Кабінет міністрів не прийняв постанову, яка необхідна для реалізації програми. Саме воно і регулює тарифи на надання послуг (суми, які НСЗУ буде переводити лікарням), а також забезпечує роботу електронної системи, що з’єднує всі рівні комунікації.

Як розповіла народний депутат комітету з питань охорони здоров’я від фракції “Самопоміч” Ірина Сисоєнко, вона вже звернулася до діючого прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману з вимогою забезпечити своєчасну розробку тарифів на 2020 рік з урахуванням витрат в 5% від ВВП.

Якщо проблеми вирішити не вдасться, то, ймовірно, “Безкоштовну діагностику” запустять вже з 2020 року. Принаймні на цьому наполягають в НСЗУ.

Джерело: Обозреватель

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