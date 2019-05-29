Угорщина почала прокачування нафти по «Дружбі»

Угорщина почала прокачувати нафту по нафтопроводу «Дружба», повідомив офіційний представник російської компанії «Транснафта» Ігор Дьомін. «На Фенешлитке (Угорщина) в 00:10 (місцевого часу) запустилася перекачування. Розрахунковий час підходу кондиційної нафти — 18:00 (за місцевим часом)»,— сказав пан Дьомін журналістам (цитата по ТАСС).

Про те, що Угорщина призупинила поставки російської нафти через трубопровід «Дружба», стало відомо наприкінці квітня. Найбільша нафтогазова компанія Угорщини MOL заявила, що забруднена нафту може надійти на їх переробний завод, тому і було прийнято таке рішення.

19 квітня «Белнефтехим» поскаржився на різке погіршення якості нафти з Росії, що подається по трубопроводу «Дружба», після чого припинив транзит російського сировини в Європу. «Транснефть» заявила, що нафта навмисне забруднили хлорорганічними сполуками. СКР порушив кримінальну справу, були заарештовані чотири людини.