Оля Полякова йде в політику

Співачка Оля Полякова розповіла, що збирається в політику. Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу «Отдохни».

Фотографію обкладинки глянцю вона опублікувала в Instagram.

У журналі з’явилося інтерв’ю зі співачкою під назвою «Оля Полякова вирішила всерйоз зайнятися політикою».

Сама виконавиця підтвердила серйозність цієї заяви.

«Так, у моєму житті відбулося багато нового, та про все по порядку я відверто розповіла в інтерв’ю «Отдохни». Про політику, підтримки ідеальної фігури, зйомки в «Свінгери», майбутніх стадіонних шоу «Королева ночі» в цьому році та багато іншого », — написала Полякова.

Реакція передплатників була досить різною. Одні казали, що в політичному житті України не вистачає таких сильних і рішучих жінок, як Полякова. А інші висловили свою стурбованість тим, що зірки шоубізу всі як один «штовхалися в політику».

«Дуже розумна і досвідчена між іншим, зможе дати фору багатьом нашим старий-політикам», «Яка політика? Політсила? «Співаючі губошлепкы»?, «Ось за Олю я буду голосувати. А не за цей набрід», «О ні, тільки не політика», «Пающіє труси» вже в політику? Тому так і живемо», «Оля — міністр культури?», «Оль, а ти куди? Нафіг тобі і політика?» — прокоментували передплатники співачки.