«Я не Грібаускайте»: новий президент Литви зробив заяву на адресу України і Росії

Економіст, досі не займався політикою, переміг зі значним відривом. За нього віддали голоси 65,8% виборців, тоді як за його опонентку, екс-міністра фінансів Інгрід Шимоне – тільки 32,8%.

Переможець виборів вже оголосив, що має намір активно втручатися в економічну політику (що президенти Литви зазвичай не роблять) і планує вирішити проблеми у відносинах з Польщею, у тому числі – шляхом поступок польській меншині.

А також – анонсував корекцію відносин з РФ. Щоправда, додавши, що суттєві зміни стануть можливими тільки в разі зміни російської політики щодо України.

«Кандидат еліт»

Незважаючи на те, що в першому турі Науседа посів лише друге місце, саме йому політологи прогнозували перемогу, хоч і не з таким потужним розривом. Опитування перед першим туром показали, що Науседа більше асоціювався зі статусом «кандидата еліт». Тому для перемоги йому потрібно було залучити виборців, які голосували за кандидатів, близьких до простих людей.

Перед другим туром він намагався виправити «елітарний імідж», але до перемоги його привели не ці спроби.

Ключовою причиною такої переконливої перемоги банкіра став занадто великий антирейтинг консерваторів – опозиційної партії, від якої йшла на вибори його ключова опонентка Інгрід Шимоне. І цей антирейтинг не дозволив їй істотно наростити підтримку в другому турі.

Показово, що кандидатом від консерваторів міг стати і Науседа – коли відомий економіст оголосив про плани йти на вибори, консерватори запропонували йому взяти участь у партійних праймеріз.

Тоді він відмовився від партійного висування, і як виявилося, це було правильною стратегією. Не маючи обмеження у вигляді партійного антирейтингу, Науседа зумів переманити до себе переважна більшість виборців інших кандидатів.

Додатковим плюсом стало і відсутність політичного досвіду, але одночасно – відносна впізнаваність. Колишній член наглядової ради литовського центробанку, а в останні роки – провідний економіст SEB Bank, він часто давав коментарі в ЗМІ щодо економічної ситуації в країні, в тому числі – критикуючи роботу уряду.

На користь кандидата зіграло і відсутність скандального шлейфу, характерного і для литовських політиків.

«Навіть самі прискіпливі журналісти-розслідувачі, аналізуючи декларацію Науседа, не змогли знайти в ній ніякого компромату. Найбільше, в чому йому дорікали – це те, що представлена у звіті вартість його будинку не відповідає нинішнім цінам на нерухомість», – розповіла в коментарі «Європейської правді» аналітик литовського центру Res Publics Даля Банкаускайте.

Не генерувала скандалів і сім’я нового президента. Дружина переможця виборів викладає дипломатичний протокол у Вільнюській бізнес-школі, а обидві дочки зараз навчаються за кордоном.

Кроки в бік Варшави. І Москви?

У Литві саме президент формує зовнішній курс, а отже, одним з перших питань до Науседе була ймовірність корекції курсу держави щодо РФ.

І переможець виборів анонсував деякі зміни в діалозі з Москвою. Рівень жорсткості заяв Вільнюса може знизитися.

«Я б хотів бути дипломатичною і використовувати лексикон, який може бути дещо іншим, порівняно з лексиконом, який використовувався раніше», – заявив він.

Правда, Науседа тут же додав, що принципово відносини Литви з Росією не зміняться до тих пір, поки «ситуація з Україною буде схожа на нинішню», додавши, що «не можна миритися» з агресією РФ проти України.

Так чи можливі суттєві зміни курсу Вільнюса? Швидше за все, немає.

«Ставлення до нинішньої політики РФ є консенсусом всіх литовських політиків, крім кількох маргіналів. У той же час існує думка, що жорсткий курс Дали Грибаускайте – а Литва займає саму принципову позицію серед країн ЄС – послаблює нашу позицію на зовнішній арені», – пояснює Даля Банкаускайте.

Що стосується відносин з Україною, то литовські політологи однозначні: основні ризики погіршення відносин Києва та Вільнюса полягають у невпевненості, викликаної зміною влади в Україні.

«Як би те ні було, Науседа у відносинах з Києвом продовжить курс Грібаускайте, який я назвав би «важкою любов’ю» – так, ми, безумовно, підтримуємо Україну, але ніколи не будемо закривати очі на гальмування реформ чи інші проблеми», – резюмує викладач кафедри міжнародних відносин Вільнюського університету Вітіс Юрконис.

Сам Науседа теж зазначав, що не збирається поступатися інтересами України, однак не готовий закривати очі на проблеми всередині країни.

«На жаль, питання корупції – перший в порядку денному, який руйнує українське суспільство зсередини. Визнаючи, що геополітично це наш великий друг та боєць, який стоїть на перших лініях фронту, я не можуть закрити очі і сказати, що все добре. Ми не будемо жертвувати партнером, фліртуючи з Росією, цього точно не буде. Однак потрібно говорити один одному і те, що не завжди приємно чути», – зазначав він під час виборчої кампанії.

Зате при президентові істотні зміни можуть торкнутися відносин Литви з Польщею. Невипадково Науседа вже оголосив, що напрямком його першого візиту має стати Варшава.

Нинішні відносини між країнами поки далекі від ідеалу, в тому числі і з-за історичної політики Варшави, яка викликає стурбованість не тільки в Україні.

До того ж, на думку Варшави, Вільнюса проводить дискримінаційну політику щодо польської меншини, зокрема, привівши написання їх прізвищ у паспортах до вимог національної граматики. Зокрема, в литовському алфавіті немає літер x, w і q, і польські прізвища доводиться переробляти. Крім того, до жіночих прізвищ доводиться додавати традиційні литовські закінчення. Для поляків такі зміни – це підрив їхньої національної ідентичності.

Під час виборчої кампанії Науседа заявляв про можливості подвійного написання польських прізвищ у литовських паспортах – й за литовської, польської граматики.

Такий крок має суттєво покращити відносини з Варшавою, проте в той же час може викликати опір націоналістів всередині країни.

Нові завдання для президента

«Існує два погляди на те, чим повинен займатися президент. Деякі стверджують, що за законодавством його повноваження обмежені зовнішньою політикою та безпекою. Але мені здається, що ці питання дуже переплетені з економікою, і відокремити їх неможливо», – заявив після оголошення своєї перемоги Науседа.

Варто визнати, що ситуація, коли президент і глава уряду представляють різні політичні сили, для Литви швидше правило, ніж виняток.

Так, в останні роки прем’єр-міністром Литви був висуванець Партії зелених і селян Саулюс Сквернялис, чия партія на парламентських виборах перемогла консерваторів, яким симпатизувала Даля Грібаускайте.

Втім, умови співпраці в такій ситуації полягають в розподілі обов’язків. Правляча коаліція без проблем затвердила висунутих президентом кандидатів на посади міністрів оборони і закордонних справ, а президент – утримувалася від гучної критики роботи уряду.

У такій ситуації прагнення нового президента займатися також і економікою – певне нововведення для Литви.

Але для цього незалежному кандидату потрібна парламентська підтримка.

Саме тому показово, що переможець виборів не шкодував компліментів на адресу Шимоне, серед іншого заявивши, що бачить її на посаді прем’єр-міністра. «Вона – відкрита, мудрий, цілеспрямована та раціональна людина, який, я вважаю, буде відігравати важливу роль у політиці Литви в найближчі десятиліття. Я сподіваюся, що з поважної Ингридой у нас складуться дружні стосунки, і ми багато зможемо зробити на благо Литви», – заявив Науседа у своїй першій промові.

Варто зазначити, що чинний прем’єр, який також брав участь у виборах і посів третє місце, вже оголосив про плани незабаром подати у відставку. Це рішення він пояснив виходом у другий тур кандидатів, які сповідують правоцентристську ідеологію. Більш того, Сквернялис також не виключав і можливості проведення дострокових парламентських виборів.

І хоча в його власній партії це рішення не підтримали, різка критика з боку нового президента може прискорити процес оновлення еліт.