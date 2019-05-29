На реставрацію столичного фунікулера направили перші 57,6 млн гривень

До осені 2020 року в Києві повинні завершити реконструкцію фунікулера, який в останній раз ремонтували 35 років тому.

Перший з цього приводу тендер КП “Київпастранс” вартістю 57,6 млн гривень виграло ТОВ “Энергоспецремонт”. Свіже розпорядження Київської міськдержадміністрації (КМДА) зараз говорить про те, що повністю реконструкція обійдеться бюджету в 363 млн гривень. Примітно, що КП “Київпастранс” вже третій рік поспіль списує гроші на проектні роботи по реставрації фунікулера, але звіти по них не опубліковані досі.

Згідно з угодою, підрядник повинен провести роботи на естакаді фунікулера, а також верхній та нижній його станціях. Зокрема, на обох станціях необхідно провести ремонтні та електротехнічні роботи, переобустроить системи опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання та водовідведення. Також договір передбачає будівництво кабельної каналізації, облаштування системи автоматизації, радіофікації, гучномовного оповіщення, відеоспостереження та пожежної сигналізації.

На естакаді підрядник повинен буде демонтувати конструкції контактної мережі, дороги, зовнішнє освітлення з подальшою їх заміною; відремонтувати нижню частину естакади, включаючи підпірні стіни та трансформаторну підстанцію.

Також підряднику необхідно відремонтувати вітражне скління платформ, вхідну групу, гранітні парапетні плити, огорожа, покрівлю, зміцнити і гідроізолювати фундамент, встановити вікна та двері, утеплити внутрішні стіни, змонтувати обладнання та турнікети. Договір також передбачає благоустрій та озеленення території біля фунікулера.

Роботи повинні початися в липні поточного року і бути завершені до серпня 2020 року. Гарантія на виконані роботи повинна скласти 10 років з моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

За підряд на реставрацію фунікулера боролися 5 компаній. Крім переможця це: ПП “Ремонтно-будівельна компанія “Будкомплекс” (ПП “Ремонтно-будівельна компанія “Будкомплекс”) (***), ТОВ “Электротрансстрой” (ТОВ “Електротрансбуд”) (****), ТОВ “Спецпроект-Інвест” (ТОВ “Спецпроект-Інвест”) (*****) і ТОВ “Гарантстрой” (ТОВ “Гарантбуд”) (******). Їхні пропозиції виявилися дорожчими, ніж у ТОВ “Энергоспецремонт”.

Під час закупівлі потенційні учасники вимагали у замовника усунути порушення тендерної документації. Всі вимоги тендерний комітет КП “Київпастранс” задовольнив. ТОВ “Північно-український будівельний альянс”, який у результаті не прийняло участь в аукціоні, подавала скаргу в Антимонопольний комітет України (АМКУ) щодо порушення законодавства і встановлення замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів. Однак, її розгляд АМКУ припинив, оскільки заявник сам відхилив скаргу.

Примітно, що ТОВ “Энергоспецремонт” оновило ліцензію на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, лише у квітні 2019 року, напередодні тендеру, змінивши основний вид діяльності підприємства.

“Київпастранс” продовжує списувати гроші на проекти з реставрації фунікулера

Варто нагадати, що КП “Київпастранс” разом з ТОВ “АРП “Софія” фігурує в кримінальних провадженнях, пов’язаних з держзакупівлями. Так, відділ розслідувань особливо тяжких злочинів ГУ Нацполиции Києва в травні 2018 року встановив, що в 2017 році для передачі “Київпастрансом” 68 млн бюджетних гривень на проектування реконструкції трамвайних колій ТОВ “АРП “Софія” створювалася штучна конкуренція. Слідство тоді з’ясувало, що засновником ТОВ «АРП «Софія» є Віктор Рафальський, а його племінник – Юрій Курбаль – працює начальником Дирекції по будівництву та утриманню об’єктів транспорту і допоміжної інфраструктури КП «Київпастранс».

Зазначимо, що посада директора КП “Київпастранс” з 30 серпня 2016 року обіймає Дмитро Левченко. Діяльність підприємства курирує Департамент транспортної інфраструктури КМДА, в. о. директора якого з 3 грудня 2018 року значиться Іван Шпильовий. Всі питання транспорту в Києві з 29 вересня 2017 року курирує заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ:31725604)

** ТОВ “Енергоспецремонт” (Код ЄДРПОУ:32204113)

*** ПП «Ремонтно-будівельна компанія» Будкомплекс» (Код ЄДРПОУ: 31452585)

**** ТОВ “Електротрансбуд” (Код ЄДРПОУ: 40411701)

***** ТОВ “Спецпроект-інвест” (Код ЄДРПОУ: 32735530)

****** ТОВ “Гарантбуд” (Код ЄДРПОУ: 01514698)

******* ПрАТ “БК “Укренергобуд” (Код ЄДРПОУ:16291301)

******** ТОВ «АРП «Софія ” (Код ЄДРПОУ: 31454891)