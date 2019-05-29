У депутатів знайшли 8,5 мільярдів незадекларованих доходів

За два роки народні депутати не задекларували майна

на 8,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє Національне агентство з питань

запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій, проведених

у 2017-2019 роках.

«Національне агентство завершило повну перевірку 110

декларацій, поданих 72-я народними депутатами України. З них 77

деклараціях народних депутатів виявлено недостовірні відомості на загальну суму

близько 8,5 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки НАПК склала і направила в

Національне антикорупційне бюро 23 висновки про виявлення ознак

кримінальних правопорушень за статтями 366-1 (декларування недостовірної

інформації) і 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Останню Конституційний суд України нещодавно визнав неконституційною.

Ще 10 висновків НАБУ долучило до матеріалів кримінальних

виробництв, відкритих проти депутатів: Сергія Дунаєва (позафракційний), Дениса

Дзензерського («Народний фронт»), Вадима Рабиновича («Опозиційна платформа –

За життя»), Дмитра Святаша («Відродження»), Вадима Новинського («Опозиційний

блок») та Сергія Мельничука («Радикальна партія»).

Матеріали про недостовірних відомостей у декларації

уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової стали

підставою для досудового розслідування НАБУ, в деклараціях депутата Дениса

Омельяновича – для інформаційно-аналітичної роботи, стверджують в агентстві.

«За фактами декларування депутатами недостовірної

інформації складено та направлено до суду 4 протоколи про адміністративні

правопорушення за частиною 4 статті 172-6 Купап. Ще в 49 деклараціях виявлені

недостовірні відомості на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, що

не тягне за собою адміністративної або кримінальної відповідальності», — додають

у НАПК.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в розслідуваннях Державного бюро розслідувань України фігурують 30 депутатів Верховної Ради.