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У депутатів знайшли 8,5 мільярдів незадекларованих доходів

29.05.2019

За два роки народні депутати не задекларували майна
на 8,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє Національне агентство з питань
запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій, проведених
у 2017-2019 роках.

«Національне агентство завершило повну перевірку 110
декларацій, поданих 72-я народними депутатами України. З них 77
деклараціях народних депутатів виявлено недостовірні відомості на загальну суму
близько 8,5 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки НАПК склала і направила в
Національне антикорупційне бюро 23 висновки про виявлення ознак
кримінальних правопорушень за статтями 366-1 (декларування недостовірної
інформації) і 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
Останню Конституційний суд України нещодавно визнав неконституційною.

Ще 10 висновків НАБУ долучило до матеріалів кримінальних
виробництв, відкритих проти депутатів: Сергія Дунаєва (позафракційний), Дениса
Дзензерського («Народний фронт»), Вадима Рабиновича («Опозиційна платформа –
За життя»), Дмитра Святаша («Відродження»), Вадима Новинського («Опозиційний
блок») та Сергія Мельничука («Радикальна партія»).

Матеріали про недостовірних відомостей у декларації
уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової стали
підставою для досудового розслідування НАБУ, в деклараціях депутата Дениса
Омельяновича – для інформаційно-аналітичної роботи, стверджують в агентстві.

«За фактами декларування депутатами недостовірної
інформації складено та направлено до суду 4 протоколи про адміністративні
правопорушення за частиною 4 статті 172-6 Купап. Ще в 49 деклараціях виявлені
недостовірні відомості на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, що
не тягне за собою адміністративної або кримінальної відповідальності», — додають
у НАПК.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в розслідуваннях Державного бюро розслідувань України фігурують 30 депутатів Верховної Ради.

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