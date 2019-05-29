Павло Різаненко попався на кримської нерухомості

Одіозний нардеп Павло Різаненко опинився в епіцентрі нового скандалу.

Отже… Патріот з БПП Павло Різаненко потрапив в масштабний скандал: журналісти знайшли новеньку нерухомість в Криму, подробиці. Дружина, Ольга Петренко в жовтні 2018 купила в Криму квартиру в Ялті. Народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Павло Різаненко придбав квартиру в Криму. Про це повідомляє телеграм-канал Брудні ігри.

Автор Євген Плинский повідомляє, що Різенко «такий собі патріот до мозку кісток», член делегації від ВР у ПАРЄ і все таке, але це не завадило купити нерухомість в аннексированном Криму.

Відкривши його декларацію можна побачити що його дружина, Ольга Петренко в жовтні 2018 купила в Криму квартиру в Ялті. Красиво, так? З трибуни Різаненко кричить що Росія окупант, а потім тихенько купує там нерухомість», — пише автор.

Плинский додає, що в цьому і є вся суть оточення Порошенко.

«У самого екс-гаранта в Росії бізнес, у Гладковського в Криму автосалони, так чому пересічний депутат не може купувати там нерухомість? Така логіка?!» Pavlo Rizanenko, як була оформлена ця угода враховуючи що в Криму окупаційна влада? Ви тим самим визнали РФ в Криму? А?», — задається питанням Плинский, обраясь до «слуги народу».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обсяг вкладів фізосіб в «РВР Банку» в першому кварталі 2019 р різко скоротився з 410 до 320 млн грн. При цьому кількість вкладників в банку навпаки різко зросла з 3 577 до 5 386 осіб.

Зросла і сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізосіб з 237,8 до 274,5 млн грн.

Дуже схоже, що банк зайнявся дробленням депозитів фізосіб перед ліквідацією з метою отримання максимальної суми відшкодування від держави.

У квітні НБУ повідомив, що оштрафував «РВР Банк» на 3 млн грн за відмивання брудних грошей через схеми з ОВДП.

19 квітня 2019 р «РВР Банк» звільнив трьох членів правління, включаючи головбуха.

Банк, швидше за все, готується до введення тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів з подальшою ліквідацією.