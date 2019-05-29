Турчинов відреагував на відеосюжет Данилюка

Олександр Турчинов відреагував на відеосюжет, викладений Олександром Данилюком у фейсбуці, в якому посадовець показав відсутність комп’ютерної техніки нібито в приміщеннях РНБО. Турчинов спростував версію Данилюка і пояснив, що зйомка проведена в окремих приміщеннях АП, які до РНБО не мають жодного стосунку. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на сторінку Олександра турчинове у соціальній мережі фейсбук.

Олександр Турчинов пише: «Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп’ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв’язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися».

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Нагадаємо, що раніше Олександр Данилюк заявляв про те, що з приміщення РНБО забрано всі комп’ютери, наголосивши, що це не називається цивілізованою передачею влади.

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