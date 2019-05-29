29 мая Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте президента.

Об этом во время брифинга сообщил советник президента Руслан Стефанчук.

Представитель Зеленского подчеркнул, что обещание внести проект закона выполнена и напомнил депутатам о снятии неприкосновенности.

Читайте также: ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ІМПІЧМЕНТ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ. І ЗАРЕЄСТРУВАЛА ЙОГО НЕ ЗЕКОМАНДА

“Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал, передал в парламент законопроект “О особой процедуре устранения президента с поста”. Обещание было выполнено, – сказал он. – Вместе с тем законопроектом, в очередной раз направлено обращение президента, чтобы ВР не забыла, что у нее лежит законопроект 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность. И это было бы честно, если бы мы этих два проекта провели бы”.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!