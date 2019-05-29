Серіал Чорнобиль обійшов Гру престолів за популярністю

Телевізійний проект очолив рейтинг серіалів всіх часів. Глядачі дали йому найвищу оцінку.

Міні-серіал Чорнобиль, за даними International Movie Data Base, обійшов за популярністю телевізійне шоу Гру престолів, ставши самим популярним у всі часи. Йому була привласнена найвища оцінка глядачів. Про це пише Forbes.

Оцінка в рейтингу IMDb коливається в межах 9,5 до 9,8 балів, що є дуже високим показником.

Серіал присвячений найбільшої техногенної катастрофи 20 століття. У серіалі показані події з моменту початку катастрофи до закінчення ліквідації пожежі. Також включені деякі події, що сталися через кілька років після катастрофи.

Видання опублікувало рейтинг ТОП-10 серіалів. Складений він на основі даних сайту IMDb.

Чорнобиль (9,7 — 52 тис голосів)

Планета Земля II (9,5 — 71 тис голосів)

Брати по зброї (9,5 — 317 тис голосів)

Планета Земля (9,4 — 147 тис голосів)

У всі тяжкі (9,4 — 1,2 млн голосів)

Ігри престолів (9,4 — 1,5 млн голосів)

Наша Планета (9,4 — 10 тис голосів)

Прослушка (9,3 — 244 тис голосів)

Космос: Простір і час (9,3 — 95 тис голосів)

Блакитна планета (9,3 — 19 тис голосів)

Раніше повідомлялося, що фінальний сезон серіалу Гра престолів піддався жорсткій критиці фанатів.