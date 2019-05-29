«Батьківщина» йде на парламентські вибори самостійно, — Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її політсила піде на парламентські вибори самостійно.

Про це вона сказала в ефірі «Українського радіо».

«Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінна зміна економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, — ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно», — зазначила лідер «Батьківщини».

Тимошенко вважає, що зараз потрібно говорити не про об’єднання або роз’єднання політиків, а про те, як далі діяти нової влади, нового президента.

«Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати на Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати корінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягти рівня Польщі і далі розвивати країну. Тому, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди», — заявила Тимошенко.