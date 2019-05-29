Названа причина пожежі на території заводу «Кузня на Рибальському»

У Києві пожежники ліквідували пожежу, що виникла на території підприємства «Кузня на Рибальському».

Як повідомили в столичному главку Держнс, які прибули на місце надзвичайної події рятувальники встановили, що пожежа виникла в трюмі пришвартованого корабля. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів.

Повідомляється, що до 10:33 пожежа була локалізована, а о 11:19 ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 осіб особового складу столичного гарнізону.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується. Поряд з цим у київському главку повідомляли про зварювальних робіт, які проводилися на кораблі.