Один «нічого не вирішував», а другий «випрошував мандат»: Найєм і Луценко посварилися в Facebook

Народний депутат Мустафа Найєм опублікував в соціальній мережі Facebook повідомлення, де висловив подив з того, що подання про звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка не підписується вже тиждень.

У видавництві зазначили, що генпрокурор запропонував нардепу зібрати 150 підписів за його відставку.

«Так випрошували цей мандат у моєму офісі в 2014, що для приколу якраз логічно завершити каденцію таким перформансом», — написав він.

Журналісти підкреслили, що Мустафа Найєм за словом у кишеню не поліз і відповів, що у генпрокурора, мабуть, погана пам’ять.

«Тоді ви образилися, що вас не зробили мером Києва і разом з Саакашвілі пішли агітувати за Тимошенко. І на вибори взагалі нічого не вирішували. Що я міг у вас просити? А щодо відставки, нагадайте, це вже п’ятий чи шостий раз ви називаєте термін свого звільнення?» — написав він.