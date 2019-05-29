Королева Летиція одягнула «бюджетну» жилетку Zara (фото)

Королева Летиція і король Філіп VI сьогодні стали гостями благодійного заходу в Мадриді.

На подив шанувальників, для такого важливого виходу королева обрала ніжно-рожевий комбінезон з брюками-кюлотамі, човники Steven Madden і білий клатч. Втім, головною деталлю образу стала жилетка Zara.

Образ завершили сережки Tous і укладання з трохи підкрученими кінцями.

: bilshe.com

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