У Німеччині «Святий дух» вберіг водія від штрафу

Чоловік рухався зі швидкістю 50 км/год по дорозі, на якій встановлено швидкісне обмеження 30 км/год.

Водій, який перевищив швидкісний режим, уникнув штрафу, оскільки його обличчя на фотореєстраторі закрив білосніжний голуб. Тепер йому не доведеться платити €105.

Представники з поліцейського департаменту вважають, що в ситуації німцеві допоміг «Святий дух», адже невипадково білий голуб є одним із символів бога в християнстві. Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

«Ми сподіваємося, що «врятований» гонщик зрозуміє знак згори і буде їздити акуратніше в майбутньому», — заявили в поліції міста Ферсен.

Чоловік рухався зі швидкістю 50 км/год по дорозі, на якій встановлено швидкісне обмеження 30 км/год. Під час вчинення фотознімку голуб, який пролітав мимо, опинився на рівні оюличчя водія, тому про нього немає ніяких даних. У департаменті додали, що і на птицю слід було б накласти штраф, оскільки вона також перевищила швидкісний ліміт.

: unian.ua

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