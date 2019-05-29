Повінь – зміна системи

Menu
Close

У столиці погасили пожежу в кораблі на Рибальському острові

29.05.2019

Пожежу у пришвартованому кораблі у столиці на вулиці Електриків, 29а, що на столичному Рибальському острові, ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 29 травня о 9:24.

На місці було встановлено, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м. О 10:33 пожежу було локалізовано, та об 11:19 – ліквідовано.

“Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи”, – вказали у ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Читайте також:   Луценко визнав Свинарчука-молодшого учасником схем в оборонпроме: залишилося знайти докази
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *