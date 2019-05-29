У Sony також буде гнучкий дисплей у смартфонах

Невдовзі Sony також представить смартфонах з гнучким дисплеєм.

Попри те, що Samsung і Huawei вже представили свої комерційні складні смартфони, жоден з них до прилавків магазинів так і не дістався. Samsung змушена була відкласти вихід Galaxy Fold через проблеми з дисплеєм, а Huawei зайнята тим, що тримає удар, нанесений США. Тим часом інші виробники продовжують конструювати свої гнучкі пристрої і серед тих, хто розробляє такий мобільник компанія Sony.

Незважаючи на проблеми в мобільному бізнесі, японська компанія впевнено говорить про те, що буде триматися за смартфони до кінця і зробить все, щоб вони не покинули асортимент її продуктів. Можливо, пожвавити інтерес до пристроїв Sony допоможе складаний Xperia F. Повідомляється, що новинка отримає гнучку OLED-матрицю від Samsung і її співвідношення сторін складе 21: 9. Можливо, японці вирішили піти по шляху Motorola з її гнучкою розкладачкою RAZR 2019, де дисплей складається по горизонталі.

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Передбачається, що Xperia F запропонує підтримку мереж п’ятого покоління. У модельному ряду компанії ще немає 5G-смартфона, але раніше вона заявляла про те, що планує випустити його в майбутньому. Про час виходу мобільника, немає ніякої інформації і тільки на рівні припущень говорять про те, що його можуть привезти в Барселону на виставку MWC 2020.

Джерело: ВСВІТІ

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