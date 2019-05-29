З переліку психічних захворювань ВООЗ виключила трансгендерність

Всесвітня асамблея охорони здоров’я змінила класифікацію терміна.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла рішення, згідно з яким ВООЗ виключила трансгендерність зі списку психічних захворювань, передає CNN. Відповідний термін перенесли в розділ про сексуальне здоров’я.

У всесвітній організації здоров’я очікують, що зміна класифікації поліпшить визнання суспільством тарнсгендерных людей. Зазначимо, що цей термін, згідно з визначенням ВООЗ, використовують для опису людей, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі, зафіксованої при народженні.

Представники ЛГБТ спільноти привітали рішення ВООЗ, яка набере чинності з 1 січня 2022 року.

“Це результат величезних зусиль транс і гендерних активістів зі всього світу, які наполягають на нашій людяності, і я натхнений тим, що ВООЗ згодна з тим, що гендерна ідентичність не є психічним захворюванням”, – процитували журналісти Джулію Ерт, яка будучи керівником організації “Трансгендерна Європа” виступила з відповідною заявою.

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Нагадаємо, що мером невеликого італійського міста Тромелло, яке розташоване в провінції Ломбардія на півночі Італії обрали трансгендера Джанмарко Негрі. На виборах його підтримали понад 37,5% виборців.

40-річний Негрі ніколи раніше не займався політикою, але отримав популярність завдяки своїй активній діяльності із захисту прав сексуальних меншин. Він був адвокатом по кримінальних справах і активним учасником акцій щодо захисту.

Джерело: ZN.UA

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