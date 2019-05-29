Під Києвом чоловік замовив вбивство свого друга

Як говориться: «Не хочеш втратити друга — не зв’язуйся з ним грошовим питанням». Поділ майна — вкрай конфліктна ситуація, яка часто призводить до неприємностей. Але найжахливіше те, що іноді вона призводить до вбивства. Так, під Києвом чоловік із-за суперечки з приводу земельної ділянки вирішив убити свого друга. Причому зробити він це вирішив не сам, а замовивши людей.

Вчинити вбивство він запропонував двом своїм знайомим за гроші ще восени 2018 року. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прокуратуру Київської області.

Схема вбивства була такою: розбити передні бокові вікна автомобіля жертви, закинути в авто підпалені пляшки з горючою сумішшю. Планувалося, що жертва в цей момент буде сидіти в машині і згорить. А якщо вирішить втекти, його повинні були добити ножем.

Вбивство вирішили зробити в 22:00 прямо біля житлового будинку в місті Ірпінь, що під Києвом. Виконавці, як і планували, напали на Land Rover чоловіка, коли той сидів за кермом. Проте в ході бійки все пішло не за планом. Бандити нанесли потерпілому ножові поранення в область шиї та грудної клітки, але чоловік не загинув. Його з численними травмами госпіталізували в міську лікарню.

Завдяки злагодженій роботі прокурорів та працівників слідчого управління та кримінального розшуку Національної поліції в Київській області чоловіків, які підозрюються у незакінченому замаху на умисне вбивство, затримали. Їхні дії кваліфікують за частиною 3 статті 15, пунктом 6, 11, 12; частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на умисне вбивство, тобто умисне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, на замовлення, з корисливих спонукань, тобто особа з причин, не залежних від його волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця).

Разом з тим, «без уваги не залишився і сам замовник вбивства. Йому також повідомили про підозру у вчиненні вищезазначеного злочину, передбаченого частиною 3 статті 15, пункт 6, 11, 12; частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.