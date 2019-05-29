Харків’янин убив матір і побив вагітну кохану: засуджений до довічного ув’язнення

Фрунзенський районний суд Харкова засудив чоловіка, який побив вагітну співмешканку і вбив свою матір, до довічного позбавлення волі.

За даними слідства, 13 березня 2015 року нетверезий зловмисник побив свою співмешканку біля будинку №314 на Московському проспекті. На наступний день жінку доставили в обласну клінічну лікарню, де у неї передчасно народилася мертва дитина. На момент госпіталізації у харків’янки діагностували перелом носа, крововиливи в плаценті і пуповині, а також численні синці та садна. За даними експертизи, смерть від асфіксії плоду була пов’язана з побиттям матері.

8 грудня 2015 року у раніше судимого чоловіка стався конфлікт з матір’ю. Під час сварки співмешканка фігуранта сховала ножі, але це його не зупинило. Підсудний знайшов молоток і кілька разів ударив матір, від отриманих травм вона померла.

Рішення не набуло чинності, оскільки триває термін апеляційного оскарження.