У Львові знову замінували аеропорт і вокзал

У Львові, де на Великдень «замінували» сім церков, триває хвиля анонімних повідомлень про вибухівку, закладену у важливих інфраструктурних об’єктах.

Так, в 15:30 середи, 29 травня, надійшло чергове повідомлення про замінування. За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, невідомі повідомили про вибухівку в торгових центрах «Кінг Крос» і «Форум», в готелі «Львів» (проспект Ст. Чорновола, 7), Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького (вул. Любінська, 168) і на головному залізничному вокзалі.

«Поліція Львова перевіряє приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів і нагадує що за псевдоминирование покладається кримінальне покарання», — пише Ігор Зінкевич на своїй сторінці в соціальних мережах.