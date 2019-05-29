Межигір’я закрили від відвідувачів і передали нової компанії-управителю

У тендерному комітеті Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) проголосували за вибір компанії-управителя резиденції Віктора Януковича “Межигір’я”.

Згідно з даними реєстрів, фірма створена в 2015 році. Статутний капітал компанії становить 1 млн гривень. Компанія запропонувала створення пляжів, дитячих майданчиків і фуд-кортів на території “Межигір’я”. Керівником компанії вказано Олексій Вороненко, який, за даними журналістів, є українським політологом.

Крім неї, у конкурсі брали участь ще дві юридичні особи – громадська організація “Національний парк “Межигір’я” і ТОВ “Гаянський Геннадій Григорович”.

Цікаво, що сьогодні колишня резиденція Януковича не працювала. У соціальних мережах повідомили, що туди нікого не пускають. За офіційною інформацією – в заповіднику бояться рейдерського захоплення.