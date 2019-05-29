ДБР розслідує зловживання, допущені корпорацією «Укрбуд» Микитася

Державне бюро розслідувань спільно з Військовою прокуратурою розслідують зловживання, допущені корпорацією «Укрбуд» Максима Микитася та Міністерством оборони.

Про це повідомляє наше джерело, добре знайомий з ситуацією.

«Сьогодні слідчі ДБР разом з прокурорами Військової прокуратури проводили обшуки в будівельній корпорації «Укрбуд» і в одному з структурних підрозділів Міністерства оборони України. Предметом досудового розслідування є численні факти зловживань посадових осіб Міноборони та ряду стосуються корпорації «Укрбуд» суб’єктів господарювання, які налагодили схему незаконного захоплення земельних ділянок, що перебувають у віданні Міністерства оборони з подальшою незаконною забудовою на них житлових масивів», – розповіло джерело.

При цьому в ході проведення слідчих дій було накладено арешт на земельні ділянки ЖК «Оберіг» та РК «Чарівне Місто» без права їх подальшого використання. Також були заарештовані 13 кранів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт.

«Шкода тих, хто інвестував свої заощадження у будівництво зазначених житлових комплексів, адже це будівництво буде введено в експлуатацію не скоро. І ще велике питання – чи буде запроваджено взагалі», – констатував джерело.