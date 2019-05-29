Звіт Кабінету міністрів ВР розглядатиме у четвер

Також спікер парламенту сподівається завтра розглянути законопроект про ТСК.

Український парламент розгляне 30 травня звіт Кабінету міністрів про його роботу, заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Глава парламенту висловив надію на те, що завтра Рада зможе також розглянути законопроект про тимчасові слідчі комісії.

“Ми будемо мати можливість завтра розглянути і звіт уряду”, – повідомив Парубій, закриваючи пленарне засідання парламенту в середу.

Він висловив надію на те, що сьогодні регламентний комітет Верховної Ради розгляне законопроект про тимчасові слідчі комісії парламенту і прийме рішення, яке завтра дозволить депутатам розглянути документ вже в сесійній залі.

Зазначимо, що відставка прем’єр-міністра Володимира Гройсмана потягне за собою відставку всього Кабінету міністрів. Також відставка Кабінету Міністрів можлива внаслідок прийняття Радою резолюції недовіри.

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Нагадаємо, парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя на засіданні в середу рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку Володимира Гройсмана.

Гройсман повідомив про свою відставку після того, як президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Верховної Ради. Заяву Гройсмана про відставку у парламенті зареєстрували 24 травня.

У зв’язку з заявою Кабінет міністрів України не буде проводити засідання на цьому тижні.

Зазначимо, що прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням президента України. Подання про призначення глави уряду вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Верховна Рада має розглянути питання про відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради.

Джерело: ZN.UA

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