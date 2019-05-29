На залізничному вокзалі у Києві закривається волонтерський пункт

Волонтери з благодійного фонду «Народна платформа «Чисте небо» 29 травня повідомили про закриття волонтерського пункту «Вокзал – Київ», який пропрацював понад 4 роки.

Як повідомила Радіо Свобода керівник «Чистого неба» Світлана Шеповалова, волонтерський пункт відвідували щодня близько трьохсот учасників бойових дій. Але з 2017 року кількість відвідувачів зменшилась, тому волонтери ухвалили рішення використати фінансові і людські ресурси, які ішли на підтримку волонтерського пункту, на розробку і здійснення нового проекту.

«Часи змінюються разом із запитами. Наш ресурс та набутий досвід знадобляться в іншому напрямку, більш корисному для суспільства у цей час. Наша команда розробляє концепцію нового проекту, який ми плануємо презентувати восени цього року», – повідомила Шеповалова.

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У волонтерському пункті на вокзалі у Києві бійці могли перепочити в очікуванні поїзда, поїсти, а також отримати юридичну консультацію (двічі на тиждень до пункту приходили правники).

Крім Києва, подібні волонтерські пункти були відкриті в інших містах України – у Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві. Одесі та Харкові.

Джерело: Радіо Свобода

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